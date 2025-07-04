شركة آير آشيا الماليزية تعتزم شراء 70 طائرة من أيرباص

توصلت شركة الطيران الماليزية أير آشيا إلى اتفاق أولي لشراء ما يصل إلى 70 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، حيث اختتم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم جولته أوروبية بالكشف عن الصفقة البالغة قيمتها 12.3 مليار دولار.

تشمل مذكرة التفاهم بشأن الصفقة التي تم التوصل إليها 50 طائرة أيه 321 إكس.إل.آر مع خيار شراء 20 طائرة إضافية بنفس الشروط، بحسب بيان رسمي. ويزيد مدى هذه الطائرات عن مدى أي طائرة أخرى ذات البدن الضيق. ومن المتوقع بدء استلام الطائرات عام 2028، بحسب توني فرنانديز الرئيس التنفيذبي لشركة كابيتال أيه المالكة لشركة أير آشيا.

وأضاف فرنانديز في محادثة فيديو: "من الواضح أن الطائرات ضيقة البدن تُقلل من مخاطر فتح مسارات جديدة. هذه الصفقة تُتيح لنا امتلاك أسطول من الطائرات ذات البدم الضيق يُمكنه تغطية العالم".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دبلوماسية الطائرات تصدرت المشهد في المرحلة الأخيرة من جولة أنور، حيث زار فرنسا وإيطاليا. وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن ماليزيا تُخطط لشراء طائرتي دورية بحرية للبحرية الملكية الماليزية، و28 طائرة هليكوبتر من طراز ليوناردو وسفنًا بحرية من إيطاليا لتعزيز أمنها.

تأتي موجة الشراء، لا سيما للطائرات التجارية، في الوقت الذي تستفيد فيه كل من إيرباص ومنافستها الأمريكية بوينج من الزيارات التجارية ومفاوضات التعريفات الجمركية الثنائية.

وخلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط في مايو الماضي تم الإعلان عن شراء شركة الخطوط الجوية القطرية 210 طائرات بقيمة 96 مليار دولار من شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج. كما شكل شراء شركة آي.أيه.جي المالكة لشركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز 32 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر، محور الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال فرنانديز، إن أير آشيا تعتزم استخدام الطائرت إكس.إل.أير في فتح خطوط جديد بين ماليزيا والصين والهند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، والتي يكون استخدام الطائرات الأكبر عليها غير مجد من الناحية الاقتصادية.