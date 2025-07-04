معاريف: مقربون من نتنياهو يحتجون على زيارة زعيم المعارضة يائير لابيد للإمارات ويعتبرونها تدخلا سياسيا

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، بأن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجوا لدى جهات إماراتية على دعوة رئيس المعارضة، يائير لبيد، إلى لقاء مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد.

وبحسب الصحيفة العبرية، قال المقربون من نتنياهو لجهات إماراتية إنهم يرون بدعوة لبيد "تدخلا سياسيا. وليس معقولا أن تتم دعوة رئيس المعارضة إلى لقاء قبل دعوة رئيس الدولة"، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضافوا أنه "بعد الهجوم على إيران وقرار رئيس الحكومة، خاصة، توقعنا سلوكا مختلفا. ويبدو أن الخوف من إيران يتغلب على ترجيح رأي صحيح".

من جانبها، أفادت قناة "كان" العبرية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت ضالعة في تفاصيل زيارة لبيد قبل لقائه مع بن زايد ووزير الخارجية الإماراتي، وأنه لم تنشر صورة مشتركة لبن زايد ولبيد، ربما بسبب حساسية سياسية، علما أن بن زايد التقى مع خصم نتنياهو، نفتالي بينيت، قبل عدة أشهر.

وفيما يزور خصوم نتنياهو السياسيين الإمارات ويلتقون مع بن زايد، لم يلتق نتنياهو مع الأخير منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية ولم يزر الإمارات.



