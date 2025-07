إيران: ملتزمون بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التزام طهران بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها.

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ«أسباب أمنية واضحة».

وعلق على بيان وزارة الخارجية الألمانية، والذي دعت فيه طهران إلى التراجع عن قرارها بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن دعم ألمانيا الصريح للهجوم الإسرائيلي غير القانوني على إيران، بما في ذلك المواقع النووية المحمية، باعتباره «عملًا قذرًا» نُفذ نيابة عن الغرب، هو الذي يبعث برسالة مدمرة، ويقضي على الحل الدبلوماسي.

ونوه أن ألمانيا دعمت بـ«شكل مخجل» الهجوم الأمريكي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية، والذي انتهك القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن ألمانيا تنصلت من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، من خلال مطالبتها علنًا بـ«عدم التخصيب» في إيران.

Fake news. Iran remains committed to the NPT and its Safeguards Agreement. In accordance with the new legislation by Majlis, sparked by the unlawful attacks against our nuclear facilities by Israel and the U.S., our cooperation with @iaeaorg will be channeled through Iran's… https://t.co/i1995s6Z6m