ميدو: « شيكابالا كان شايل الزمالك على كتفه»

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع العاب الفريق وقائده والذي قرر الاعتزال بشكل نهائي.

وأعلن شيكابالا أمس الخميس اعتزاله اللعب، بعدما أمضى أكثر من 22 عاماً في الملاعب.

وقال ميدو عبر حسابه على "إكس": " شيكابالا مش زي أي لاعب عادي، لأنه ببساطة كان إنسان قبل ما يكون لاعب كرة، ربنا أنعم عليه بالموهبة الفطرية، ومعاها قلب طيب زي معظم أهلنا في أسوان."

وتابع: "محمود عبد الرازق أعرفه كويس جدا، صاحب جدع وراجل من صغره، ولما اتزاملت معاه في الملعب كان قيمة فنية نادر أنك تقابلها في الملاعب المصرية، ولما دربته سواء في الزمالك أو الإسماعيلي، كان لاعب فذ يقدر يقلب أي ماتش."

وأضاف ميدو: "شيكابالا أتولد في مدرجات حلمي زامورا، وأتولد وعاش جوة نادي الزمالك واختار أنه يكون أسطورة، على مدار ٣٠ سنة لعب كورة في قطاع الناشئين والفريق الأول، وكما طريقه لحد ما أصبح كابتن تاريخي لنادي الزمالك.".

وواصل: "موهبة شيكابالا كانت تؤهله يلعب في أكبر أندية العالم، لكن حتى لما في بعض الأوقات الحظ مكنش بيقف معاه والظروف تعانده، كان بيرجع لبيته الزمالك عشان يكمل معاه رحلته، ويفضل هو روح الزمالك."

واستطرد قائلا: "في أوقات كتير كان الفريق مش في أحسن حالاته بس شيكابالا شايل الزمالك على كتفه، وحتى لما جة لاعيبة كويسة في وقت تاني، كان شيكابالا موجود كابتن بروح ميت عقبة بيدلهم على طريق البطولات ومنصات التتويج."

وزاد ميدو: "ودلوقتي بعد ما قرر يعلق حذاءه، ويحرمنا من متعة الفرجة على سحره في الملعب، مكانه الطبيعي الرجوع لمدرج التالتة يمين، ويتكتب أسمه بحروف من نور وسط أساطير الزمالك الكبار.. رحلتك دلوقتي كادر مميز للزمالك والبداية بردوا من المدرج زي ما بدأت من ٣٠ سنة يا ساحر".