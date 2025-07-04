حرائق الغابات مازالت مشتعلة في محافظة إزمير التركية

قال مسئولون محليون، إن فرق الطوارئ واصلت، اليوم الجمعة، مكافحة عدة حرائق غابات في أنحاء محافظة إزمير الواقعة غربي تركيا، في ظل رياح قوية وحر شديد يزيد من انتشار النيران.

وقال رئيس بلدية إزمير، جميل توجاي، اليوم الجمعة، إن الوضع في المنطقة "مروع"، مشيرا إلى أن منطقة أوديميش كانت من بين الأكثر تضررا.

ومن الصعب الوصول إلى الحرائق ودُمرت بالفعل 3 قرى، فيما تم إجلاء عدد من الأحياء الأخرى.

وأوضح مواطن محلي يدعي إنجين بيك، يبلغ من العمر 48 عاما، لوكالة أنباء "دي أتش أيه"، أن "الوضع سيئ جدا ويؤلمنا بشدة، فقد وصلت النيران إلى منازلنا، وبذل الجميع ما في وسعهم، لكن ذلك لم يكن كافيا."

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن جنودا أنقذوا عائلة مكونة من 4 أفراد حاصرتهم النيران باستخدام مروحية عسكرية. وتم نشر 4 طائرات إطفاء و10 مروحيات على الأقل في أنحاء المنطقة، في حين تم إجلاء عشرات الآلاف خلال الأيام الماضية.

ولقي شخصان مصرعهما، أمس الخميس، أحدهما رجل يبلغ من العمر 81 عاما، والآخر عامل في مجال الغابات كان يشارك في إطفاء الحرائق. ولا يزال عامل آخر يتلقى العلاج في المستشفى.

ومن جهة أخرى، مازال الأمل قائما في منطقة تشيشمي، المقصد السياحي الشهير، حيث قال وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي، إن الحريق هناك تحت السيطرة. وتستمر جهود إخماد الحرائق في منطقتي أوديميش وبوجا.