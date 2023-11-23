توقعات: حزب السياسي اليميني الشعبوى فيلدرز يفوز بأكبر عدد من المقاعد فى برلمان هولندا

فاز "حزب من أجل الحرية" الذي يقوده السياسي اليميني الشعبوى خيرت فيلدرز بأكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية الهولندية، حسبما أفادت شبكات إعلامية اليوم الأربعاء نقلا عن استطلاعات آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع.

ومن المتوقع أن تستغرق محادثات تشكيل ائتلاف فترة طويلة، وربما لا يكون تشكيل أي حكومة واضحا على الفور.



وأشارت التوقعات إلى أن "حزب من أجل الحرية" سيحصل على 35 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدا، وهي نتيجة إذا تأكدت، سيصبح الحزب أول حزب يميني شعبوي يفوز بانتخابات برلمانية في هولندا.



وحقق حزب فيلدرز المناهض للإسلام قفزة كبيرة إلى الأمام في استطلاعات الرأي بعد أن قال الحزب الليبرالي اليميني الحاكم وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية إنهما لا يستبعدان تشكيل ائتلاف معه هذه المرة.

وتهدف ديلان يسيلجوز، المرشحة الأولى لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، إلى خلافة زميلها في الحزب مارك روته، وأن تصبح أول امرأة ترأس الحكومة. وكان روته يستبعد دائما العمل مع فيلدرز.



وأشارت استطلاعات الخروج إلى أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية سيحصل على 23 مقعدا، بتراجع 11 مقعدا عن الانتخابات السابقة.

ومن المتوقع أن يفوز تحالف الحزبين الديمقراطي الاجتماعي والخضر، ومرشحه الرئيسي هو مفوض الاتحاد الأوروبي السابق للمناخ، فرانس تيمرمانز، بـ 26 مقعدا، بزيادة تسعة مقاعد عن الانتخابات السابقة.