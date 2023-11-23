اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

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فاز الحزب اليميني المتطرف المناهض للإسلام، بزعامة خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا.

وقال فيلدرز في كلمة أمام أنصاره عقب صدور النتائج الأولية: "لم يعد من الممكن تجاهل النتائج وسوف نحكم البلاد"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ودعا الأحزاب الأخرى إلى البحث عن أوجه التشابه بينهم والعمل معا، وأن الوضع خلاف ذلك سيكون "غير ديمقراطي على الإطلاق".

وأظهرت النتائج الأولية فوز "حزب الحرية" اليميني المتطرف بـ35 مقعدا، من أصل 150 في البرلمان، وجاء تحالف اليسار، بزعامة فرانس تيمرمانز في المرتبة الثانية بـ25 مقعدا، أما حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية فقد حصد 24 مقعدا.

ومع انتهاء فرز 98 بالمئة من الأصوات، ارتفع عدد المقاعد التي فاز بها حزب الحرية اليميني المتطرّف إلى 37 مقعدا محققا فوزا بفارق كبير.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي تنافس فيها 1126 مرشحا و26 حزبا على 150 مقعدا، 78.2%.