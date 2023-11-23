أعربت الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، مي الصايغ، عن استعداد المؤسسة للمساعدة في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.



وقالت خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف تتسلم بدورها لوائح الأسرى من جانب أطراف الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الهدنة من شأنها أن تمنح العائلات المتضررة فرصة التقاط الأنفاس والحصول على المساعدات الغذائية اللازمة.



وأضافت أن عملية تبادل الأسرى ونقل المحتجزين لدى الجانب الفلسطيني سوف تجري عبر معبر رفح بواسطة الطائرات المصرية إلى الجانب الإسرائيلي، موضحة أن دور الصليب الأحمر بهذا الإطار يقتصر على شق المساعدة الإنسانية.



وأشارت إلى استعداد الهلال الأحمر المصري إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع لا سيما شحنات الوقود، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات إلى جميع أرجاء القطاع بما في ذلك مناطق الشمال وليس جنوب ووسط غزة فقط.



وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتابع عن كثب ظروف عملية نقل وتبادل الأسرى مع السلطات المعنية؛ من أجل تأمين الشروط المناسبة لسلامتهم في ضوء ما تمتلكه المؤسسة من خبرات وتجارب سابقة بهذه العمليات.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح غد الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.



وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.



وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي اليوم.



وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي: - الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي - الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً - يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع - يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي - تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة - تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية - توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة - يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال.