إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

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أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي، بالقرب من كارتة الزوامل بالشرقية، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالقرب من كارتة الزوامل، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين بواسطة مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.