انضمام عميد طب قصر العيني إلى مجموعة عمداء كليات الطب الناطقة بالفرنسية حول العالم

انضم الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إلى مجموعة عمداء كليات الطب الناطقة بالفرنسية حول العالم (CIDMEF)، والتي تضم أكثر من 150 كلية طب من الجامعات الفرانكوفونية في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

ويأتي هذا الانضمام في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نحو تعزيز البرامج الدولية متعددة اللغات، وامتدادًا لانطلاق البرنامج الفرنسي الجديد بكلية طب قصر العيني (Kasr Al Ainy French Program)، الذي انطلق تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ويُعد من أهم البرامج الأكاديمية التي تُدرّس الطب باللغة الفرنسية في الجامعات المصرية.

ويُعد هذا الانضمام خطوة نوعية تسهم في دعم التواصل العلمي والبحثي بين كلية الطب جامعة القاهرة ونظيراتها في الدول الناطقة بالفرنسية، بما يتيح تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير آفاق التعاون في مجال التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، كما يُمهّد الطريق نحو اعتراف دولي أوسع بالبرنامج الفرنسي الجديد واعتماده ضمن منظومة التعليم الفرانكوفوني العالمي.

جاء هذا التطور أعقاب الجهود المستمرة، التي سعي فيها الدكتور حسام صلاح مراد، الدكتورة نادين علاء شريف- مدير البرنامج لتوسيع نطاق التعاون الدولي للبرنامج الفرنسي مع الدول الفرنكوفونية في العالم كله.

ويمثل هذا الانضمام خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانة قصر العيني كإحدى الكليات الرائدة في تطبيق التعليم الطبي متعدد اللغات، وبوابة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر والدول الفرانكوفونية.