شنت إدارة البيئة بمحافظة دمياط حملة مكبرة على مكامير الفحم بنطاق الوحدة المحلية بالرياض بمركز كفر البطيخ؛ استجابة لشكاوى المواطنين من الأدخنة والانبعاثات الناتجة عن أنشطة المكامير، فيما أسفرت الحملة عن إزالة 6 مكامير فحم بلدي مخالفة.

إزالة المكامير وتحرير المحاضر للمخالفين

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، أن الحملة استهدفت التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والضوابط المنظمة للتشغيل، حيث جرت إزالة المكامير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وتحرير المحاضر البيئية والجنائية اللازمة.

وقف تشغيل المكامير المطورة لمدة 10 أيام

وشملت الحملة كذلك المرور على المكامير المطورة للتأكد من تشغيل وحدات المعالجة والالتزام بالاشتراطات البيئية، حيث وجّه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بوقف تشغيل النماذج المطورة مؤقتا لمدة 10 أيام، لإجراء أعمال الفحص والمعاينة وتحديد مصادر التلوث والانبعاثات بدقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وجاءت الحملة بإشراف الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، ومتابعة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ضمن جهود المحافظة للحد من مصادر التلوث البيئي والتعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الانبعاثات الناتجة عن مكامير الفحم.