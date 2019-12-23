«الوطنية للانتخابات» تعلن موعد التصويت على مقعدين لمجلس النواب بالجيزة والمنيا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، عن دعوة الناخبين لانتخابات تكميلية على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة والدائرة السابعة بمحافظة المنيا ومقرها قسم شرطة ملوي.

وقال لاشين في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها ظهر اليوم، إنه تلقى خطابين من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بخلو مقعدين بالدائرتين المشار إليهما، بوفاة النائبين محمد بدوي دسوقي، نائب دائرة الجيزة، وأحمد شلرموخ نائب دائرة ملوي، مطالباً الهيئة باتخاذ الإجراءات التي قررها الدستور لشغل هذين المقعدين بنائبين جديدن يستكملان مدة سابقيهما.

وأضاف لاشين أنه بناء على ذلك أصدرت الهيئة قراراها بالجدول الإجرائي والزمني للانتخابات التكميلية، لانتخاب نائب واحد عن كل دائرة من الدائرتين المشار إليهما، على أن يتم الاقتراع بالخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020 وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير 2020، وفي حالة الإعادة تَجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس 2020 وفي الداخل يومي والاربعاء 10 و11 مارس 2020.

وقال لاشين في كلمته خلال المؤتمر «نوصيكم الحرصَ على مباشرةِ حقِّكم في الترشحِ والانتخابِ، ونحثُّ من تتوافرُ فيه الشروطُ المقررةُ قانونًا ويجدُ في نفسِه القدرةَ على تولِّي زمامِ مسئوليةِ تمثيلِ أيٍّ من تلك الدائرتين بمجلسِ النوابِ أن يتقدمَّ بطلبٍ للترشحِ إلى لجنتى تلقي الطلبات بمحكمتى 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين، وأن يسعى لتعريفِ الناخبين ببرنامجِه الانتخابي».

وتابع: «ندعو أبناءَ هاتين الدائرتين، ممن لهم حقُّ الانتخابِ، سواء من أقامَ منهم داخلَ مصرَ أو خارجَها، أن يباشروا حقَّهم في الانتخابِ وأن يشاركوا في الانتخاباتِ التكميليةِ المقررِ إجراؤها في دوائِرهم مشاركةً فاعلةً، وأن يؤدوا واجبَهم تجاه وطنِهم ودائرتِهم باختيارِ من يحسنُ تمثيلَهم بمجلسِ النوابِ، ويتحدثُ تحتَ قبةِ البرلمانِ بلسانِ حالِهم».

وإلى الجدول الإجرائي والزمني: -