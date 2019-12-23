ضبط 76 حالة إشغال طريق خلال حملة ميدانية شرق الإسكندرية

شارك مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية العميد حسن الإمام، اليوم الأحد، يرافقه ضباط من إدارة البحث الجنائي، والكول الأمني التابع لقسم شرطة ثانِ الرمل، في حملة ميدانية مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام في منطقة العوايد وأعلى كوبري المشاة الذي يُعتبر وسيلة لعبور المواطنين من البر القبلي للبحري، وأسفل الكوبري المار على محور ترعة المحمودية.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم خلال الحملة ضبط 32 حالة إشغال طريق، و44 حالة هالك، ورفع جميع الإشغالات والتعديات والفروشات والتحفظ عليها، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المواطنين، وتيسير حركة السيارات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين في نطاق حي شرق الإسكندرية الذي تترأسه المهندسة سحر شعبان.