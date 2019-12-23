ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا لتنهي أفضل 3 أشهر منذ 2007

ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر، لتنهي أفضل ثلاثة أشهر منذ عام 2007 بعدما عكست زخما ثابتا في سوق العقارات السكنية الذي يساعد في تعزيز الاقتصاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيانات حكومية أظهرت اليوم الاثنين أن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة بلغت 719 ألف وحدة.

وخلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر، بلغ متوسط المبيعات 720 ألف وحدة، وهي المدة الأفضل خلال 12 عاما. وقلص مؤشر أسهم شركات البناء خسائره في أعقاب التقرير.

وأفادت الوكالة بأن الطلب تزايد على المنازل الجديدة بسبب تكاليف الاقتراض الرخيصة للغاية وتراجع البطالة إلى أدنى معدل منذ الستينيات والنمو الكبير في الدخل. ومن المنتظر أن تستمر القوة في قطاع الإسكان في زيادة مكاسب بناء المساكن، وهو عامل مباشر يدخل في حساب الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، تستمر الإمدادات المنخفضة في الضغط على الأسعار، مما يعوض بعض الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف من انخفاض أسعار الفائدة ومكاسب الأجور.

وارتفع متوسط سعر بيع منزل جديد بنسبة 2ر7 بالمئة عن العام السابق إلى 330 ألف و800 دولار في نوفمبر.