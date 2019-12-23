محافظ القليوبية يتفقد عددا من المناطق الصناعية بالخانكة



قام محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، بجولة مفاجئة للمناطق الصناعية بمدينة الخانكة، اليوم الإثنين، مستهلًا جولته بمنطقة (الصفا) الصناعية، حيث تفقد مصنع صهر وتكرير وتصنيع الرصاص على مساحة 15800 متر مربع، ويبلغ عدد العمال 150 عاملا برأس مال 50 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مكمورة فحم صديقة للبيئة تعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليا على الإنتاج المحلي وتسعى للتصدير، كما تفقد مصنع 30 مليون بيضة ويحتوي المشروع على 3 محطات إنتاج كل محطة تنتج 12 مليون بيضة سنويا وقام بمراجعة دفاتر الإنتاج والنافق للعنبرين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة الشروق الصناعية، حيث تفقد شركة (الشروق) لصناعة الزجاج، والتي تأسست عام 2008، وبدأت الإنتاج عام 2010 على مساحة 6 آلاف متر، وتقوم الشركة بإنتاج جميع أدوات المائدة الزجاجية مثل الأكواب وغيرها، وتقوم بالتصدير لجميع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، وتعمل بأحدث الطرق في نظام صهر الزجاج لترشيد استهلاك الطاقة، تماشيا مع سياسة الدولة لترشيد الطاقة.

من جانبهم، طالب العاملون بالشركة المحافظ بتحسين الطرق ودخول خدمة الصرف الصحي.

ثم توجه الهجان لتفقد مصنع (إيجي هولاند)، والذي يبلغ مساحته 2400 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنيه، والذي يقوم بإنتاج المنظفات والمطهرات وإضافات الأعلاف في خطين إنتاج.

كما تفقد المحافظ قرية (العكرشة) والمقامة على مساحة 281 فدانا، وتوجد بها ورش لتدوير وفرز القمامة، كما توجد ورش لاستخراج البلاستيك وتصنيعه وتصنيع خرز البلاستيك، ويوجد بها ورش لتدوير المتبقي غير المستخدم من القمامة، وتشمل 400 مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الغزل والنسيج وسحب الحديد وتدوير القمامة والكرتون والورق، وقام بتفقد مصنع سحب حديد على مساحة 1800 متر مربع.

واختتم المحافظ، جولته، بتفقد قرية (الأحراز) التابعة لشبين القناطر، وتفقد أرض الجمعية الاستهلاكية وأرض الجمعية التعاونية الزراعية، مشيرا إلى ضرورة استغلال باقي الأرض بهما في مشاريع تفيد القرية وأبناءها.

كما تفقد مركز شباب الأحراز والوحدة الصحية، واطمأن على حضانات الأطفال وانتظام العمل في الوحدة الصحية، موجها بسرعة استكمال وتشغيل السجل المدني ووحدة الدفاع المدني لخدمة مواطني القرية.



