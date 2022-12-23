لاعبو الكيك بوكسينج يحققون العديد من الإنجازات بالبطولة الاحترافية الدولية

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شارك فريق الكيك بوكسينج بالوادي الجديد فى بطولة العالم الدولية للمحترفين، حيث سيطر اللاعبون المصريون على العديد من الألقاب في البطولة التي باستاد القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مصر والأرجنتين واليمن.

وشهدت المنافسات حضور ماهر غريب وكيل وزير الشباب والرياضة ماهر غريب، ومحمد الصبيح رئيس الاتحاد، وأمين عام الاتحاد زينب مأمون.

وشاهدت المنافسة تحقيق عدة جوائز للاعبين المصريين ونرصد إنجازاتهم في السطور التالية..

اللاعب: محمد عبد المنعم رمضان أحمد - وزن 77 فئة عموم - المركز الاول.

اللاعب: أحمد اكرم خلف الله - وزن 57 فئة شباب - المركز الاول

اللاعب: إسلام عبد الوهاب محمد - وزن 73 فئة شباب - المركز الأول .

اللاعب: روان سيد عبد الجواد - وزن 56 فئة شباب المركز الاول

اللاعب: رواء احمد عبد الدايم - وزن 55 فئة ناشئين المركز الاول

اللاعب: رائف احمد عبد الدايم - وزن 55 فئة ناشئين المركز الأول

اللاعب: محمد فولى ابو حسيبة خليفة - وزن 72 فئة عموم المركز الثاني

.اللاعب: عمر احمد محمد حماد - وزن 65 فئة شباب المركز الثانى

اللاعب: زياد فولى ابو حسيبة - وزن 53 فئة شباب المركز الثاني

وكان اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد قد حرص على دعم فريق الكيك بوكسينج، وأيضا بهاء الدين شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مركز شباب الخارجة عماد فتحى عبد اللطيف.

بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الخارجة:

رئيس مجلس الادارة /على عبد المعطي

نائب مجلس الادارة/حمدى الالفى

أمين الصندوق/ محاسب قاسم صديق

عضو مهندسة / ايناس محمد عبد الوهاب

عضو / عمرو ثابت

عضو / عزت صالح