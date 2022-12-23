رابطة الدوري السعودي تكشف عن الملعب المستضيف لمباراة الهلال والنصر

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي «دوري روشن»، عن اسم الملعب الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال والنصر، في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال بقيادة مدربه رامون دياز، نظيره النصر يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك»، لإستضافة المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض.

يُذكر أن فريق النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الهلال بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة.