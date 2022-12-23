كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك عقب 5 أيام من إطلاق صاروخ بالستي شبه متوسط المدى لغرض الاستكشاف الفضائي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة، أن الجيش يتقصى حاليا حول مواصفات الصاروخ من حيث مسافة التحليق وارتفاعه وسرعته.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قد أعلنت، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين شبه متوسطي المدى من بلدة دونجتشانج في إقليم هامكيونج الجنوبي بزاوية عالية، مدعية أنها أطلقت مركبة تحمل قمرا صناعيا استكشافيا من منصة إطلاق المركبة الفضائية في الساحل الغربي، من ثم أجرت اختبارات متعلقة بقدرة التحكم ووظيفة إرسال البيانات.