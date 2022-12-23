الركراكي يرد على أنباء عرض تدريب البرازيل خلفا لـ تيتي

علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على أنباء تلقيه عرضًا لتدريب البرازيل الفترة المقبلة خلفًا لـ تيتي، المدرب السابق للسيليساو.

قاد الركراكي منتخب المغرب لإنجازي تاريخي بعد تحقيق المركز الرابع في كأس العالم الماضية 2022 بقطر، في إنجاز غير مسبوق عربيًا وإفريقيًا.

ونقل موقع "البطولة" المغربي، تصريحات الركراكي، تعليقًا على أنباء توليه المسئولية الفنية للبرازيل:" لم أتلق أي عرض لتولي المهمة الفنية لمنتخب البرازيل".

أضاف:" خلال تواجدي في كأس العالم، لم أترك الباب مفتوحًا لأي شخص، لدي عقد مع المنتخب المغربي وأنا سعيد به واحترمه".

أشار:" لدينا أهداف مع المغرب نرغب في تحقيقها منها التأهل لأدوار متقدمة في كأس العالم، وبناء منتخب قوي، ولما لا نفوز بأمم إفريقيا؟".

أوضح:" أحلم بالتدريب في أوروبا، وأكون سببًا في إسعاد الجمهور المغربي بتواجد مدرب وطني في قارة أوروبا".

تابع:" في الوقت الحالي علينا الفرحة والاستمتاع بما حققناه، ثم العودة للعمل والاستعداد لكأس أمم إفريقيا، جئت من أجل الفوز بالألقاب وتغيير عقلية الفرحة بالتأهل لربع نهائي المسابقة".

شدد:" نرغب في التأهل لنصف نهائي أمم أفريقياعلى الأقل".

أتم:" هذه هي العقلية التي نحاول تكوينها في الكرة المغربية، هذا ما حدث عندما توليت تدريب الوداد ووعدت وقتها بالفوز بدوري أبطال إفريقيا أو الرحيل".