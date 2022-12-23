أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 43 للمجلس التنفيذي للمنظمة، اليوم الجمعة، الانضمام الرسمي للبنان إلى عضوية منظمة الإيسيسكو، بعد استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، وتلقيه رسالة رسمية في هذا الشأن من نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

وجرت مراسم رفع علم لبنان بين أعلام الدول الأعضاء في المنظمة، بحضور السفير زياد عطا الله، سفير لبنان لدى المغرب، والدكتور أيمن عاشور، رئيس الدورة 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو، والدكتور دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو.

ورحب المدير العام للإيسيسكو، بانضمام لبنان إلى المنظمة، لما تمثله لبنان من مكانة وأهمية بين دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، منوهًا بأن لبنان مثال للتعايش والسلام.

وخلال كلمتها، نقلت هبة نشابي، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة، تحية وتقدير نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، مشيدة بالأدوار الريادية التي توليها منظمة الإيسيسكو لدولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وما تقدمه من دعم واهتمام خاص بلبنان، حتى قبل استيفاء الإجراءات القانونية لانضمامها.

ورحب أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو بانضمام لبنان رسميا إلى المنظمة، وأكدوا التعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية.