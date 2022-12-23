مستشفى 57357 لـ الشروق: تبرع أبو تريكة بمبلغ 24 مليون جنيه غير صحيح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منشورا عن تبرع نجم المنتخب الوطني لكرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، بمبلغ 24 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.







وانتشر المنشور على نطاق واسع، خاصة بعد أزمة انخفاض التبرعات التي يتعرض لها مستشفى سرطان الأطفال 57357 في الوقت الحالي، ما دفع الشركة لفك الوديعة لعلاج الأطفال المرضى.



وتواصلت "الشروق" مع مستشفى سرطان أطفال 57357 في القاهرة، وأكد مسؤولو القسم المالي في المستشفى، أن الحديث المنتشر عن تبرع أبو تريكة بـ24 مليون جنيه هو شائعة غير صحيحة بالمرة.



• الشائعات تطال صلاح



وظهرت شائعة أخرى مضللة عن تبرع النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفر بول، لمستشفى 57 بعد زيارته أمس، لمستشفى أطفال "أولدر هاي" في إنجلترا بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد، برفقة عدد من لاعبي الريدز.



• كيفية التبرع لـ57357



ونشر المستشفى عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، طرق التبرع حتى يتمكن من الاستمرار في إنقاذ وعلاج الأطفال مرضى السرطان، وذلك عن طريق إيداع أي مبلغ مالي عبر شبكة فوري في حساب رقم (928) كتبرع عام، أو حساب رقم (936) كتبرع شهري، أو على (937) كصدقة الجارية، أو على (938) ككفالة طفل مريض، أو على حساب رقم (939) للزكاة، بالإضافة للحسابات البنكية للمستشفى في البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري التجاري الدولي، وبنك (إتش إس بي سي).



