إيران تنظم مؤتمرا دوليا لدعم الشعب الفلسطيني

تنطلق اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي حول فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران، بهدف تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء اليوم عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله إن «المؤتمر الدولي حول فلسطين يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المضطهد في غزة والضفة الغربية، وزيادة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تسريع إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى فلسطين».

وأوضح أن «المؤتمر الدولي الذي يستمر يوما واحدا، يشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون، من أكثر من 50 دولة حول العالم».

وأشار إلى «تنظيم هذا المؤتمر في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وغزة».

وذكر أن «الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية لكيان الفصل العنصري الصهيوني ضد شعب فلسطين المظلوم، مطلب كل الباحثين عن الحق والعدالة والضمائر الإنسانية المستيقظة في جميع أنحاء العالم»، بحسب تعبيره.