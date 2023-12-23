المزارعون البولنديون يعلقون الاحتجاجات على حدود أوكرانيا خلال أعياد الميلاد

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أعلن المزارعون البولنديون، اليوم السبت، تعليق إغلاقهم لمعبر حدودي بين بولندا وأوكرانيا خلال عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية عن ممثل المزارعين أنه سيتم تعليق الاحتجاج عند معبر ميديكا اعتبارا من غد الأحد وحتى الثاني أو الثالث من يناير.

وجاء البيان بعدما سافر وزير الزراعة البولندي الجديد تشيسلاف شكيرسكي المنتمي لحزب الفلاحين البولندي إلى موقع الاحتجاجات للترويج للحوار.

وتعهد بأن الحكومة ستستجيب لبعض مطالب المزارعين، لكنه شدد على أن تطبيقها يحتاج للمزيد من الوقت.

وبدأت حملة المزارعين في أواخر نوفمبر بمطلب بتلقي دعم من الدولة لشراء الذرة، والإبقاء على قروض السيولة وإعفاءات من زيادة ضريبة الملكية.

وتم تنظيم احتجاجات لبعض الوقت عند معابر حدودية بولندية أخرى مع أوكرانيا، حيث طالبت شركات الشحن بالحماية من المنافسة في شرق أوروبا.

وتراصت الشاحنات في بعض المناطق مسببة اختناقات مرورية امتدت لعشرات الكيلومترات.