بايرن ميونخ مهتم بضم نجم دورتموند

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يتطلع بايرن ميونخ، للتعاقد مع لاعب، من صفوف غريمه بوروسيا دورتموند.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن بايرن يراقب الإنجليزي جيمي جيتنز، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأضافت أن جيتنز (20 عاما) يأتي على رأس قائمة المطلوبين في بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت "فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ، وماكس إيبرل المدير الرياضي، يشيدان بجيتنز داخليا، ويعتقدان أنه يناسب طريقة لعب النادي".

وأشارت "جيتنز على علم باهتمام بايرن ميونخ".

وكشفت "لا فرصة لانتقال اللاعب إلى بايرن في يناير المقبل، وستتم مناقشة الأمر في الصيف، اعتمادا على مدى جدية البافاري والفرق الإنجليزية المهتمة بالمهاجم، وكذلك مدى رغبته في الرحيل".

وضم بايرن، سابقا، عديد اللاعبين المتألقين من صفوف دورتموند، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الحالي.