اتحاد اليد ينهي إجراءات التسليم والتسليم لمجلس خالد فتحي

أنهى الاتحاد المصري لكرة اليد إجراءات التسليم والتسلم بين الإدارة السابقة والمجلس الجديد المنتخب برئاسة خالد فتحي للدورة الانتخابية 2024-2028.

وشهدت إجراءات التسليم والتسلم اليوم الإثنين، وجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة، في حضور خالد فتحي رئيس اتحاد اليد، ونبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد، في وجود عمرو صلاح أمين الصندوق السابق وعدد من مسئولي الاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد غدٍ الأربعاء، بعدما تسلم المهام بشكل رسمي.

وكان خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد قد توجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.

وطالب فتحي أسرة كرة اليد المصرية بالالتفاف حول اللعبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استمرار ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، ومواصلة تطوير اللعبة على كل المستويات بجميع عناصرها.

وأكد فتحي أن الاستراتيجية العامة لمجلس الإدارة هي التعامل مع جميع الأندية بمعيار واحد دون تمييز، قائلًا: " نقف على مسافة واحدة من الجميع والهدف إعلاء المصلحة العامة لكرة اليد المصرية".

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن انتخاب مجلس جديد يقود الاتحاد حتى 2028، جاء تشكيله كما يلي: خالد فتحي رئيسًا للاتحاد، خالد ديوان نائبًا للرئيس، نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.