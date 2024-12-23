وزيرا الزراعة المصري والأردني يؤكدان ضرورة التعاون لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية

• فاروق: التعاون يشمل إنتاج البذور والتقاوى وصناعة السكر وزراعة البنجر.. و"الحنفيات": نتعاون مع مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

تفقد وزيرا الزراعة المصري، علاء فاروق، والأردني، المهندس خالد الحنفيات، مصنع النوبارية للسكر بمحافظة البحيرة، بحضور المحافظ الدكتورة جاكلين عازر، حيث أكد فاروق أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا في كل المجالات.

وأكد "فاروق"، في بيان اليوم، تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من الأردن الشقيق، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم التكامل العربي في ظل الظروف الجيوسياسية التى يشدها العالم حاليا، مضيفا أن التعاون العربي أصبح ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية، وأن التعاون المصري الأردني يمكن أن يشمل مجالات إنتاج التقاوي والبذور والتصنيع الزراعي وتبادل السلع.

من ناحيته، قال المهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني، إن زيارته إلى مصر جاءت بصحبة وفد من المستثمرين الأردنيين للتعاون من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لافتا إلى أن التكامل العربي ضرورة لمصلحة شعوبنا، مؤكدا أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل إنتاج البذور والتقاوى وأيضا نقل التجربة المصرية في صناعة السكر وزراعة البنجر، مشيرا إلى أن المناخ مهيئ للقطاع الخاص في البلدين.

من جانبها، قالت د جاكلين عازر، إن البحيرة هى أكبر محافظة زراعية في مصر، وتسهم بنسبة كبيرة في سد الفجوة الغذائية للمواطنين بالإضافة إلى التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة، مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين في القطاع الزراعي لإقامة مشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائى.

ومن جانبه قال العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مصنع النوبارية للسكر، المهندس سليمان حسن، إن المصنع يهدف إلى سد جزء من الفجوة الغذائية لسعة استيراتيجية وهى السكر والطاقة الإنتاجية 8 آلاف طن من البنجر يوميا ومساحته 270 فدان، وتم تشغيله عام 2008 برأس مال مصري 100%.

وأضاف أنه يتم زراعة 65 ألف فدان بالبنجر في منطقة النوبارية لإمداد المصنع بحوالى 1.3 مليون طن بنجر على مدار موسم التشغيل لإنتاج أكثر من 160 طن سكر سنويا ويوفر 800 فرصة مباشرة و 7500 غير مباشرة