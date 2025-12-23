القرار يأتي لضمان تمثيل السفراء الجدد رؤى ترامب ودعمهم لأولوياته

نقلت وكالة أسوشتيدبرس وموقع "بوليتيكو" أنباء عن إنهاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهام الدبلوماسية لنحو 30 سفيرًا لواشنطن حول العالم، من بينهم السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج.

يأتي ذلك في إطار مساعي إدارة ترامب لإعادة هيكلة العمل الدبلوماسي الأمريكي في الخارج، وتعيين كوادر تُعتبر داعمة تماماً لأولويات الرئيس دونالد ترامب "أمريكا أولاً" باعتبار أن السفراء "ممثلون شخصيون للرئيس".

ووفقاً لمسئولين اثنين في وزارة الخارجية تحدثا لـ "أ.ب" فقد أُبلغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن فترة ولايتهم ستنتهي في يناير المقبل.

والعامل المشترك بين هؤلاء جميعا أنهم تولوا مناصبهم في إدارة بايدن، لكنهم نجوا من حملة تطهير أولية في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، استهدفت في المقام الأول السفراء المعينين على خلفيات سياسية.

إشعارات بالمغادرة الوشيكة

وأوضح المسئولان الدبلوماسيان أن المتأثرين بهذا التغيير لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، بل سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.

امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على أعداد محددة أو أسماء السفراء المتأثرين، لكنها دافعت عن التغييرات، واصفةً إياها بأنها "إجراء روتيني في أي إدارة".

وأشارت إلى أن السفير "ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة "أمريكا أولاً".

السفيرة الأمريكية في مصر ضمن المستدعين

تشمل قائمة الاستدعاءات سفراء من 13 دولة: بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال، وأوغندا.

وتطال التغييرات سفراء ست دول آسيوية: فيجي، لاوس، جزر مارشال، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، وفيتنام.

وتشمل التغييرات أربع دول في أوروبا: أرمينيا، مقدونيا، الجبل الأسود، وسلوفاكيا. ودولتين في الشرق الأوسط: الجزائر ومصر. ودولتين في جنوب ووسط آسيا: نيبال وسريلانكا. ودولتين في نصف الكرة الغربي: جواتيمالا وسورينام.

وكان موقع بوليتيكو أول من نشر تقريراً عن عمليات استدعاء السفراء، الأمر الذي أثار قلق بعض المشرعين ونقابة الدبلوماسيين الأمريكيين.