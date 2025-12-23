تدشين دورة تدريبية لنشر ثقافة الاستزراع السمكي في مطروح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فاعليات دورة تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي مع أهميتها كمورد اقتصادي وغذائي، وذلك بمكتبة مصر العامة.

حضر تدشن الدورة الدكتور عادل خليل والدكتور خالد كمون والمهندسة مايسة الراجحي من إدارة التطوير والارشاد، والدكتور عمرو درويش مدير مركز البحوث الزراعية، والمهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز الثروة السمكية، والدكتور حمادة إبراهيم رئيس مركز البحوث التطبيقية، ورؤساء الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك، وعدد من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وبعض المستثمرين والصيادين والمهتمين بالاستزراع السمكي.

وأوضح المهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الدورة التدريبية تستمر على مدار ثلاثة أيام من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وكانت المحاضرة الأولى عن التعريف بالاستزراع السمكي وأنواعه ومستوياته، للدكتور عادل خليل، والمحاضرة الثانية عن الأمان الحيوي في المزارع السمكية، للدكتور خالد كمون.

يذكر أن محافظة مطروح ذات امتداد ساحلي على البحر المتوسط بطول 450 كيلو متر من الحمام شرقا إلى السلوم غربا، مع تواجد بحيرات سيوة جنوبا.