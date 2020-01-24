الكرملين ينفي مناقشة عقد لقاء لقادة فلسطين وإسرائيل بموسكو بين بوتين ونتنياهو

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال عقد لقاء بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر الـ 75 في مايو القادم.

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة: "لم يناقش بوتين مع نتنياهو هذه المسألة"، مضيفًا : "أن الزملاء الفلسطينيين يترقبون نشر المرحلة التالية ، ومن المؤكد أنهم لا يريدون أن يروا فيها شيئًا قد يضر بشؤون الشرق الأوسط".

وأكد بيسكوف أن الرئيس بوتين دعا الزعيم الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر.