طب المنصورة تتبنى حالة الطفلة ضحية تعذيب والدها

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تبني الجامعة حالة الطفلة "السيدة رمضان" عمرها 14 شهرًا، صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها ومحاولة حرقها من والدها، لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحات التجميل، لعلاج (وحمة) ظهرت في وجهها، بعد مناشدات كثيرة وصلت إلى الجامعة بعلاجها.

وقال عبد الباسط إنه سوف يتم عرض الطفلة على فريق من المتخصصين لعلاج الرضيعة، داخل مركز جراحة الأوعية الدموية وهو أول مركز متخصص بالجامعات المصرية، برئاسة الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف أنه سوف يتم عمل متابعة للطفلة داخل مستشفى الأطفال الجامعي، ومتابعة حالتها الصحية عامة.

ومن جانبها، عبرت آمال البسيوني والدة الطفلة، عن سعادتها بتلك المبادرة من جامعة المنصورة، لعلاج ابنتها بالمراكز الطبية المتميزة فى هذا العلاجات، ووجهت الشكر لرئيس الجامعة على تلك اللفتة الإنسانية.