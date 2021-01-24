وزير الصحة الألماني: رئيس حزب ميركل الحالي هو المرشح الطبيعي لخلافتها

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان، بأنه يرى الرئيس الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي الشريك، الذي تنتمي إليه المستشارية الألمانية أنجيلا ميركل، المرشح الطبيعي للمستشارية ليخلف ميركل في هذا المنصب.

وقال شبان، وهو نائب رئيس الحزب، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أرمين لاشت يقود حزبنا المسيحي الديمقراطي، وهو بذلك المرشح الطبيعي للمستشارية".

يشار إلى أن كلا من لاشت، وهو يشغل حاليا منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ماركوس زودر، التزم بعدم اختيار المرشح المشترك لمنصب المستشار من كلا الحزبين إلا بعد انتخابات ولاية بافاريا في مارس القادم.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من لاشت وزودر يعتبر من المرشحين للمنصب، على الرغم من أن زودر الذي يشغل رئيس حكومة ولاية بافاريا لم يطالب بعد بالمنصب علنا.

يشار إلى أن حزب ميركل المسيحي والحزب المسيحي البافاري يشكلان الاتحاد المسيحي الذي يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ورفض شبان مؤخرا تقارير مفادها أنه يحاول استكشاف فرصه الخاصة داخل الاتحاد للترشح لمنصب المستشارية، وقال للصحيفة الألمانية الصادرة اليوم: "ترشحت لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في عام 2018. كنت مستعدا لتولي المسؤولية بكل تبعاتها. الآن أركز على مواجهة الأزمة الصحية الأكبر في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".