تراجع عدد الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية إلى النصف في 2020 بسبب كورونا

أظهر تقرير حكومي كوري جنوبي اليوم الأحد، أن الحركة الجوية داخل البلاد تراجعت إلى النصف على أساس سنوي خلال العام الماضي 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأفادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عدد الرحلات الجوية العام الماضي بلغ 421 ألف رحلة متراجعة بنسبة 50% مقارنة بعام 2019.



ولفتت الوزارة، إلى أن عدد الرحلات الجوية المحلية تراجع بنسبة 10.4%، في حين تراجع عدد الرحلات الدولية بنسبة 66.4%.



وتراجع حجم الحركة الجوية في مارس وسبتمبر وديسمبر من 2020 مع ارتفاع حالات العدوى، ثم ارتفع مرة أخرى في يوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر مع تباطؤ العدوى.