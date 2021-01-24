وزيرة الصحة: جافي سيوفر 20% من احتياجات مصر من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها توافق مدير عام منظمة الصحة العالمية، في تصريحه بأنه لا يمكن أن تذهب 95% من لقاحات كورونا لعشر دول عظمى.



وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أنه نتيجة لهذا التصريح تحركت بعض الشركات وأرسلت رسميًا إلى جافي بأنها ستورد 40 مليون جرعة خلال الربع الأول من العام الجاري، معقبة: «إحنا لينا في هذه الجرعات لأننا متعاقدين مع جافي على 20% من احتياجاتنا».



وأوضحت أنها أجرت اتصالًا مع رئيس جافي الأسبوع الماضي، مؤكدة أن مصر من الدول التي سيأتي إليها تطعيمات الأطقم الطبية، بمجرد وصول الـ40 مليون جرعة لجافي.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.



ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.