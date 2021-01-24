مقتل 6 جنود ماليين وإصابة 18 في هجومين إرهابيين

أعلن الجيش المالي عن مقتل ستة جنود ماليين وإصابة 18 في هجومين إرهابيين، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.



وقُتل ثلاثة جنود ماليين على الأقل ليل السبت-الأحد في وسط مالي في هجومين نُسبا إلى متطرفين خسروا خمسة من مقاتليهم، وفق ما أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد.



وقال مصدر عسكري مالي لوكالة «فرانس برس»: «أسفر هجومان انتحاريان متزامنان ليل السبت الأحد على معسكر للجيش المالي في بولكيسي وعلى موقع للجيش المالي في موندورو عن مقتل ثلاثة عسكريين على الأقل»، لافتاً أيضا إلى مقتل خمسة متطرفين.