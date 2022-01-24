كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن موافقة ناديه بشكل رسمي على العرض الذي قدم من قبل نادي البنك الأهلي لضم ناصر منسي، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "كان هناك عروض كثير لـ ناصر منسي من الدوري المصري والسعودية أيضًا".

وأضاف: "النادي وافق على عرض البنك الأهلي لأنه الأعلى قيمة والأكثر جدية من باقي العروض، وكانت هناك منافسة شرسة بين ناديي فيوتشر والبنك الأهلي خلال الساعات الماضية".

وأوضح: "الصفقة تمت بالفعل، واللاعب سينضم لتدريبات ناديه الجديد خلال ساعات، وقيمة الصفقة وصلت إلى 8 ملايين جنيه".

وشدد: "العلاقة المميزة بين إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، وممدوح عيد رئيس نادي بيراميدزالتنفيذي، حسمت الصفقة في وقت قياسي".

واختتم: "منسي طلب الخروج للمشاركة بصفة اساسية خلال الفترة الماضية، في ظل عدم الاعتماد عليه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، ويتبقى في عقده 6 أشهر فقط".

ونجح البنك الأهلي في تدعيم مركز خط الهجوم بناء على طلب خالد جلال، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، الذي لا يوجد به سوى الثنائي أسامة فيصل وفادي فريد.

ولم يشارك ناصر ننسي، مع بيراميدز بشكل أساسي هذا الموسم، لعدم قناعة إيهاب جلال، بمستواه الفني، حيث يعتمد على الثنائي الفلسطيني محمود وادي والتونسي فخر الدين بن يوسف.