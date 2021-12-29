تزايد خسائر العملات الرقمية والبتكوين تهبط إلى أقل من 34 ألف دولار

واصلت العملات الرقمية المشفرة تراجعها اليوم الاثنين لتنخفض قيمة البتكوين أهم وأكبر هذه العملات إلى أقل مستوياتها منذ ستة أشهر.

وفقدت البتكوين حوالي 6ر6% من قيمتها اليوم لتصل إلى أقل من 34 ألف دولار للواحدة الواحدة، ويستمر تراجعها لليوم السادس على التوالي. وتراجع سعر العملة الأقل انتشار إيثر بنسبة 6ر7% إلى 2201 دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ تموز/يوليو الماضي.

كما تراجع سعر العملة إس.أو.إل التابعة لمنصة سولانا بنسبة 19% والعملة أيه.دي.أيه التابعة لمنصة كاردانو بنسبة 13% بحسب بيانات موقع كوين جيكو المتخصص في متابعة أسواق العملات الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد الضغوط على العملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة مع اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

وفقدت البتكوين نحو 50% من قيمتها منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما سجلت أكثر من 64 ألف دولار للعملة الواحدة.