تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب"، وذلك على خلفية فيلم أصحاب ولا أعز.

وقدم البلاغ شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين وينشر أخبارا كاذبة عنهم، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية.

وأوضح البلاغ أن من بين الألفاظ التي وجهها المشكو في حقه "الوسط الفني لا يوجد فيه ما يسمى بالاحترام.. ويخلعون اللباس أمام العامة"، بحسب البلاغ.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، ويعاقب عليها بالمواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

وتعرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لانتقادات وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرضه على منصة نتلفيكس الإلكترونية، متهمين أبطاله بالترويج للمثلية الجنسية وتضمنه ألفاظ خادشة للحياء.

الفيلم بطولة منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار، عادل كرم، جورج خباز، فؤاد يمين، دياموند بو عبود، إخراج وسام سميرة.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا بشأن الجدل الدائر حول فيلم "أصحاب ولا أعز" مؤكدة متابعتها بكل دقة كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها).

وأهابت النقابة بالجميع عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.