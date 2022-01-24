أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا بسبب "التهديد الروسي المتصاعد"، وذلك بعد أن أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسييها في كييف بمغادرة البلاد، والترخيص لمغادرة بعض الموضفين أيضاً، وهو ما اعتبرته الحكومة الأوكرانية "سابقاً لأوانه".

ولفتت لندن إلى أن السفارة بحد ذاتها "ستبقى مفتوحة"، من أجل "الأعمال الأساسية"، وفقا لموقع قناة "الشرق" السعودية.

من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن "لدينا خططاً للإجلاء بسفارتنا في كييف، لكننا لم نخرج بعد".