«الأعلى للإعلام» يهنيء وزير الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وأعرب المجلس - في بيان اليوم الأحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - عن خالص تقديره للدور الذي يلعبه رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن؛ وقال "إن رجال الشرطة هم العيون الساهرة لصون الوطن، ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه".

وأضاف "أن تلك الذكرى العظيمة التي سجلت صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري ستظل دائما وأبدا رمزا للتضحية والفداء والعطاء من أجل الوطن".

وتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "حفظ الله مصر وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء، ورحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره".