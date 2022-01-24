قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من الخميس المقبل، حيث يرفع الستار في تمام الساعة السادسة والنصف مساء حتى يوم 19 فبراير المقبل.

يذكر أن العرض يأخذ الأطفال في رحلة خاصة إلى العصر الفرعوني، وهو من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حيث تم تقديمه لأكثر من 100 ليلة عرض، وسط اتخاذ الاجراءات الاحترازية المسموح بها في المسرح والتباعد الاجتماعى في ظل جائحة كورونا.

"رحلة الزمن الجميل"، من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة، إشراف على تصميم العرائس ناجي شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.