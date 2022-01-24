فتح ترشيح اسم حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لقيادة المنتخب الغاني، الباب أمام عودة المدرب المصري للساحة الأفريقية من جديد.

وعلى مدار سنوات مضت ارتبط اسم المدرب المصري بتدريب العديد من منتخبات القارة السمراء، سواء تولوا بالفعل المهمة أو ظلوا مرشحين فقط.

لعل أبرز أسماء المدربين الذين ارتبط اسماؤهم بقيادة منتخبات في أفريقيا، حسن شحاتة، المدير الفني الذي حقق نجاحات بارزة مع منتخب مصر، حيث حصد الثلاثية التاريخية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، ولكن بعد رحيله في 2011، ظل اسما مرشحا لتدريب عدة منتخبات أفريقية أبرزها المنتخب النيجيري الذي تواصل معه بالفعل، وكان المعلم قاب قوسين او أدنى من قيادة النسور الخضراء، لكنه لاحقا خاض تجارب تدريبية أخرى مثل الدفاع الحسني الجديدي المغربي، والعربي القطري.

شريف الخشاب كان له صولات وجولات ايضا في أفريقيا، ولعل أبرز محطات التدريبية كان منتخب تشاد الذي تولى تدريبه في الفترة من 2009 إلى 2011 قبل أن يترك منصبه للمدرب الوطني مودو كوتا.

المدرب محمد عباس أيضا كان له تجربة تدريبية مع منتخب أوغندا حيث تولى قيادته ما بين عامي 2004 و2006، فيما قاد احمد كشري منتخب جيبوتي من قبل بل وسبق له مواجهة الفراعنة.

المنتخب البوروندي كان له حظ من العمل تحت قيادة فنية مصرية أيضا، حيث تولى لطفي نسيم تدريبه في الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2014.