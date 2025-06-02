جروسي: نثمن دور مصر الواضح في محاولة تسوية الملف النووي الإيراني

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي، إن الوكالة تدعم مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه مشروع مهم للغاية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أن المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة سيبدأ العمل بعد نحو عامين، مشددًا على أهمية دعم مصر لاستخدامات الطاقة النووية السلمية.

وأوضح أن تلك الاستخدامات تشمل: المشروعات التنموية، والحفاظ على صحة الإنسان، وتوفير العلاج للأورام السرطانية، فضلًا عن توفير المياه.

وأعرب عن عميق امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية لدورها الواضح في تقديم الدعم والمشورة، ومحاولة التوصل إلى حل معقول ودبلوماسي بخصوص الملف النووي الإيراني.

وأكد دعم الوكالة للمفاوضات الجارية بين الجانبين الإيراني والأمريكي بشأن الملف، داعيًا إلى تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات.

وذكر أنه سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في القاهرة لبحث آخر تطورات المفاوضات، موضحًا أن تلك اللقاءات تؤكد تنامي دائرة النوايا الحسنة الداعمة لتحقيق السلام.



