عودة المشترين اليابانيين إلى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع أسعار الكهرباء

عادت الشركات اليابانية إلى الشراء من سوق العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال بعد فترة توقف استمرت أسابيع، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء في سوق الجملة اليابانية مما يزيد ربحية استيراد وقود محطات توليد الكهرباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين في السوق القول إن العديد من شركات الكهرباء اليابانية تبحث مع الموردين حاليا شراء شحنات الغاز ليتم تسلمها خلال الشهور القليلة المقبلة. ويأتي تزايد عمليات شراء الغاز الطبيعي كنتيجة جزئيا لارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال وانكماش مخزوناته في اليابان.

وذكرت بلومبرج أن الأوضاع الحالية تتيح لشركات الطاقة فرصة لشراء الغاز ثم استخدامه في إنتاج الكهرباء وبيعها بأسعار أعلى في سوق الجملة.

كان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية بوتيرة أعلى من ارتفاع اسعار الكهرباء في اليابان خلال العام الماضي قد جعله غير جذاب لشركات الطاقة فتراجعت مشترياتها منه.