الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة خلال زيارته لمصر لمدة يومين

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين".