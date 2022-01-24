 الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة خلال زيارته لمصر لمدة يومين - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة خلال زيارته لمصر لمدة يومين

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 4:38 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 4:38 م

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين".

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