الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة خلال زيارته لمصر لمدة يومين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين".