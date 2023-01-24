 بطولة العالم لليد .. سلبية مسحة مصر والسويد قبل مواجهة ربع النهائي - بوابة الشروق
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بطولة العالم لليد .. سلبية مسحة مصر والسويد قبل مواجهة ربع النهائي

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 10:31 م

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 28 المقامة ببولندا والسويد عن سلبية مسحة منتخبي مصر والسويد قبل مواجهة ربع النهائي المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء بصالة "ستوكهولم" التي تتسع لـ15 ألف مشجع.

ويسعى منتخب مصر للفوز على السويد والتأهل لنصف النهائي والمنافسة على لقب بطولة العالم وتكرار إنجاز بطولة العالم 2001 بفرنسا التي احتلت بها الفراعنة المركز الرابع كأفضل مركز في تاريخ المشاركات المصرية.

وتواجهت مصر والسويد في 9 مباريات من قبل في كل البطولات شهدت تفوق السويد في 6 مباريات وفوز الفراعنة في مباراتين وتعادل وحيد.


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