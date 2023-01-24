اليونسيف: الحرب في أوكرانيا تحرم ملايين الأطفال من التعليم

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن الحرب المستمرة في أوكرانيا عطلت التعليم لأكثر من خمسة ملايين طفل، ودعت إلى زيادة الدعم الدولي لضمان عدم تخلف الأطفال عن الدراسة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، والذي يحل اليوم في 24 يناير.



وفاقم الصراع المستمر منذ 11 شهرا آثار عامين من التعلم الضائع بسبب جائحة كوفيد-19، وأكثر من 8 سنوات من الحرب بالنسبة للأطفال شرق أوكرانيا.



وقال المدير الإقليمي لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى، أفشان خان،: "توفر المدارس وأماكن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إحساسا مهما بالانتظام والسلامة بالنسبة للأطفال، وقد يكون لتفويت التعلم عواقب تدوم مدى الحياة، فلا يوجد زر إيقاف مؤقت، والمسألة ليست خيارا أن يتم تأجيل تعليم الأطفال ببساطة والعودة إليه بمجرد معالجة الأولويات الأخرى، دون المخاطرة بمستقبل جيل بأكمله".



تسبب الاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة، بما في ذلك في المناطق المأهولة بالسكان، في تضرر أو تدمير الآلاف من المدارس ودور الحضانة أو غيرها من المرافق التعليمية في جميع أنحاء البلاد.



في الوقت نفسه، يتردد العديد من الآباء ومقدمي الرعاية في إرسال الأطفال إلى المدرسة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.



داخل أوكرانيا، تعمل اليونيسف مع الحكومة للمساعدة في إعادة الأطفال إلى التعلم في الفصول الدراسية عندما تكون آمنة، ومن خلال البدائل القائمة على الإنترنت أو الحلول المجتمعية إذا كان التعلم الشخصي غير ممكن.



ووفقا لليونيسف، كان أكثر من 1.9 مليون طفل يحصلون على فرص تعليمية عبر الإنترنت، وكان 1.3 مليون طفل يتعلمون عن بُعد وكذلك بالحضور في أماكن التعلم.



لكن اليونيسف تشير إلى أن الهجمات الأخيرة على محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة الأخرى تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتركت جميع الأطفال في أوكرانيا تقريبا بدون وصول مستمر للكهرباء، مما يعني أنه حتى حضور الفصول الافتراضية بات يمثل تحديا مستمرا.



الوضع خارج أوكرانيا مثير للقلق أيضا، حيث يقدر معدل اللاجئين غير المسجلين حاليا في نظام التعليم بالبلد المضيف بـ 2 من أصل كل 3 أطفال أوكرانيين.



وقال خان: "ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة أوكرانيا وحكومات البلدان المضيفة لتقديم حلول لمساعدة الأطفال في مناطق النزاع وأولئك الذين شردوا من منازلهم لمواصلة تعليمهم".



ودعت اليونيسف إلى إنهاء الهجمات على المرافق التعليمية والأعيان المدنية الأخرى داخل أوكرانيا، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر.



كما دعت إلى زيادة الدعم لضمان وصول الأطفال إلى مواد التعلم غير المتصلة بالإنترنت لضمان استمرارهم في التعلم والاتصال مع أقرانهم ومعلميهم؛ فضلا عن دعم خطة الإنعاش في أوكرانيا، والجهود المبذولة لإعادة بناء وتأهيل المدارس ودور الحضانة.



أما في البلدان المضيفة للاجئين، دعت اليونيسف إلى إعطاء الأولوية لإدماج الأطفال الأوكرانيين اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية عبر مستويات التعليم، وخاصة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي.



وأكدت اليونيسف أن من المهم أن تحدد السلطات المختصة وتتغلب على الحواجز التنظيمية والإدارية التي تعيق وصول الأطفال إلى التعليم الرسمي عبر جميع المستويات وتوفر معلومات واضحة ويمكن الوصول إليها لعائلات اللاجئين.



ودعت اليونيسف إلى توفير مسارات متعددة للتعلم خاصة للأطفال في سن المدرسة الثانوية عندما لا يمكن ضمان الوصول إلى نظام التعليم على الفور.