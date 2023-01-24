النائب العام اللبناني يرفض قرارات القاضي بيطار بشأن انفجار مرفأ بيروت

رفض النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارات المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الإثنين .



وأعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الثلاثاء، بأن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ردّ على القرارات التي اتخذها بالأمس المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف".



واستأنف البيطار تحقيقاته في قضية الانفجار أمس الإثنين، بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل 5 موقوفين، وادعى على8 أشخاص جدد، مبرراً عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.



يذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.



وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 12 شخصاً موقوفين على ذمة التحقيق.



وتوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ أكثر من سنة بانتظار تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ردّ ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار.



وجرت محاولات لتعيين قاض بديل للقاضي البيطار، المكفوفة يده بدعاوى مقدمة ضده، على أن تقتصر مهمة القاضي البديل على البت بملفات الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، ولكن هذه المحاولات لم تنجح.