ينطلق عرض الحكاية الخامسة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "مهلة أخيرة"، يوم السبت المقبل 28 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc.

الحكاية من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدي وعزت زين، ولبنى ونس وميشيل مساك وأشرف طلبة، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

وتدور الأحداث حول الخلافات الزوجية وأخذ فرصة من أجل إصلاح المشاكل، من خلال شخصية "دنيا" التي تشارك زوجها "حسن" في سوبر ماركت كبير بالمعادي، ونتيجة للخلافات بينهما يقرران تأجيل الطلاق وأخذ مهلة لنهاية شهر رمضان، ثم الطلاق بعدها.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة.

كما أن العمل من أنواع اللايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي، ويحقق الكثير من التنوع الذي يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.