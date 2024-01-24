أعلنت الشرطة في العاصمة السويدية اعتقال 5 أشخاص اقتحموا مقر السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وقالت الشرطة، إنها اعتقلت الـ5 أشخاص، مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تعديهم على ممتلكات الغير، كما يشتبه في قيام أحد الأشخاص بالاعتداء.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين جرى اعتقالهم قد دخلوا مبنى السفارة الفعلي.

وذكرت قناة "تي في 4" السويدية، أن ما بين 10 و12 شخصا شاركوا في نوع من التجمع خارج السفارة.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في الحادث.

وجاء الحادث بعد إعدام متظاهر آخر في إيران مؤخرا، حسبما ذكر موقع "ميزان" الإلكتروني التابع للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء.

وحمل القضاء الإيراني الشاب مسئولية مقتل رجل شرطة خلال الاحتجاجات التي عمت مختلف البلاد في خريف عام 2022.

وأثار مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، احتجاجات حاشدة في إيران.

ولعدة أشهر، تظاهر الشباب على وجه الخصوص ضد نظام الحكم الإسلامي الصارم.

يشار إلى أن هناك مشاكل دبلوماسية بين السويد وإيران منذ بعض الوقت، ويقبع حاليا العديد من المواطنين السويديين في السجون الإيرانية، منهم الموظف السويدي لدى الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس، الذي يواجه عقوبة الإعدام.