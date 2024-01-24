 أردوغان يدعم القيادة الاقتصادية في تركيا بعد تردد مزاعم ضد محافظة البنك المركزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يدعم القيادة الاقتصادية في تركيا بعد تردد مزاعم ضد محافظة البنك المركزي

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 4:34 م

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه الواضح للقيادة الاقتصادية في البلاد، وذلك بعدما تردد من مزاعم ضد محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بأنقرة: "إنهم يبدأون حملات بإطلاق إشاعات غريبة من شأنها تعطيل مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا، الذي حققناه بصعوبة بالغة"، مضيفا أنه سيتجاهل "الحملات"، دون أن يوضح مصدرها أو الهدف منها.

واعتبرت محافظة البنك المركزي تصريحات أردوغان بيان دعم لها، بعد أن أفادت تقارير إعلامية معارضة بأن عائلتها متورطة في قضايا بنكية.

ونفت أركان هذه الاتهامات.


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